© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 18 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti nella zona industriale cittadina per un incidente stradale. Per cause da accertare due autovetture si sono scontrate. Nell'impatto un uomo è rimasto lievemente ferito. La squadra ha messo in sicurezza i veicoli e bonificato l'area. Sul posto un'ambulanza del 118, Polizia Locale di Arzachena e Carabinieri.