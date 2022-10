Anche a Olbia si festeggia la festa più terrificante dell'anno: Halloween

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. «In queste giornate vogliamo far vivere momenti divertenti ai nostri bambini, alle loro famiglie e a chi deciderà di passare qualche giorno nella nostra città» così si esprime l’assessora alla cultura Sabrina Serra in merito agli eventi organizzati per il ponte di ognissanti.Lunedì 31 ottobre, a partire dalle 17 in piazza Regina Margherita, ci sarà uno spettacolo di magia, due mascotte e una “truccamostri”.Mercoledì 2 novembre, sempre in piazza Regina Margherita, alle 10.30, si terrà invece uno spettacolo di bolle di sapone giganti, la baby dance e ai bambini verranno donate sculture di palloncini.