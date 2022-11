© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Intorno alle 21.20 di ieri sera i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in via Lu Narini ad Arzachena per un principio di incendio in un appartamento sito al secondo piano di un condominio. Il pronto intervento della squadra ha evitato che le fiamme si propagassero velocemente a tutta l'abitazione. Non si segnalano feriti. A parte il tanto fumo, i danni sono stati lievi. Si esclude l'origine dolosa.