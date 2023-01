Nicolò Cassitta vince il Premio "Lega Navale Day - Il Mare ci Unisce"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Dopo due anni di stop a causa della pandemia torna il Premio “Lega navale Day – Il mare ci unisce”. La sezione di Olbia della Lega navale lo assegna a una personalità isolana che con la sua attività ha contribuito a diffondere i valori del mare e il nome della Sardegna in giro per il mondo. Quest'anno a ritirarlo all'hotel President, venerdì 16 dicembre, sarà Nicolò Cassitta, l'olbiese campione mondiale di vela. Nel corso della serata saranno consegnate le borse di studio agli studenti vincitori della Remata della gioventù.L'hotel President ospita venerdì 16 dicembre, a partire dalle 18, il Lega navale Day, l'iniziativa organizzata dalla sezione olbiese della Lega navale, per due anni sospesa a causa della pandemia. Il presidente Tore Bassu e il direttivo hanno deciso di assegnare il Premio Lega Navale Day a Nicolò Cassitta, il campione mondiale olbiese di vela che ad agosto, all'età di 15 anni, è salito sul gradino più alto del podio in Portogallo conquistando gli Youth world sailing championship. Velista da quando aveva 8 anni, Cassitta si allena nelle acque di Punta Saline sotto l'insegna dello Yacht club Olbia. A ritirare il premio insieme al giovane atleta il suo allenatore nonché presidente dello Yacht club Olbia Marco Barabino.In passato il Premio Lega Navale Day è stato assegnato alla Guardia costiera per l'operazione di salvataggio di due pescatori nel mar Tirreno. A Renato Azara per le imprese dell'imbarcazione Adelasia di Torres. Al medico di Diabetologia Giancarlo Tonolo per la regata nell'Atlantico con cinque pazienti diabeticiNel corso della serata saranno consegnate anche le borse di studio agli studenti della Remata della gioventù che si sono aggiudicati il primo, secondo e terzo posto della manifestazione. Gli assegni delle imprese olbiesi, Emmeciemme Sardegna manufatti in cemento e Gino Gennai ferramenta forniture nautiche, sono un premio ai ragazzi delle superiori che hanno un eccellente reddito scolastico ma che allo stesso tempo si impegnano con dedizione nell'attività sportiva remiera.In apertura di serata, presentata dallo speaker radiofonico Tommy Rossi e dalla giornalista Serena Lullia, dopo il saluto del presidente Tore Bassu, verrà illustrato il progetto della nuova sede della Lega navale. La nuova casa dei soci della Lega sarà pronta prima dell'estate.