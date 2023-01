Il generale di Brigata Claudio Bolognese in visita al Comando Provinciale di Sassari

OLBIA. Il 13 e 14 dicembre 2022, il Generale di Brigata Claudio Bolognese, Comandante Regionale Sardegna della Guardia di Finanza, ha fatto visita alla Caserma “Finanziere Giovanni Gavino Tolis”, Medaglia d'Oro al Merito Civile, sede del Comando Provinciale, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo Sassari e alla caserma sede della Compagnia di Tempio Pausania.

Accolto dal Comandante Provinciale Col. Stefano G. S. Rebechesu, l'Ufficiale ha incontrato una rappresentanza di militari in servizio e nell'occasione ha rivolto a tutto il personale un indirizzo di saluto, manifestando nel contempo il proprio apprezzamento per il servizio quotidianamente svolto dai finanzieri nella provincia a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria in tutti i segmenti della missione Istituzionale. L'occasione è stata anche propizia per lo scambio degli auguri per le imminenti Festività Natalizie e di fine anno.

Il Comandante Regionale, accompagnato dal Comandante Provinciale, ha poi fatto visita alle Autorità locali, in particolare al Sindaco di Sassari Prof. Gian Vittorio Campus, al Prefetto S.E. D.ssa Paola Dessì, all'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari Sig. Pietro Fois, all'Arcivescovo Metropolita S.E.R. Mons. Gian Franco Saba, al Presidente della Sezione distaccata di Corte d'Appello Dott. Salvatore Marinaro, all'Avvocato Generale Dott.ssa Maria Gabriella Pintus, al Presidente del Tribunale Dott. Massimo Zaniboni, ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Sassari e Tempio Pausania Dott. Gianni Caria e Dott. Gregorio Capasso.

Gli incontri con le Autorità di vertice della provincia di Sassari sono stati l'occasione per confermare la forte coesione e cooperazione della Guardia di Finanza con tutti gli altri attori istituzionali, il cui preminente obiettivo è assicurare alle comunità locali i migliori standard di tutela nei peculiari settori di competenza del Corpo.

