Domenica a San Tedoro grande divertimento con "Fit Christmas"

Natale a San Teodoro è anche sport. Da un'idea di Manuela Ferro e Sebastiano Curreli nasce "Fit Christmas", la manifestezione sportiva itinerante patrocinata dal Comune di San Teodoro che, domenica 18 dicembre, animerà il paese, da La Cinta fino al Parco Citai di via Sardegna.«Abbiamo a cuore la nostra comunità - dicono gli organizzatori teodorini Manuela Ferro e Sebastiano Curreli - e pensiamo che lo sport sia un elemento indispensabile per creare coesione e diffondere uno stile di vita sano e orientato ai principi dell'inclusione e della socializzazione».Ferro e Curreli, membri della squadra di lavoro che la scorsa estate ha proposto "San Teodoro in fitness", il weekend dedicato allo sport che ha coinvolto centinaia di partecipanti, hanno anche un altro obiettivo: animare il territorio lontano dal periodo estivo e turistico, nell'ottica di contribuire a migliorare la qualità della vita dei residenti, soprattutto i più giovani, ma non solo. «Dopo la pandemia - aggiunge Curreli - sentiamo ancora di più la voglia di ritrovarci tutti insieme e all'aria aperta».La manifestazione vede la collaborazione e la partecipazione di diverse realtà locali:che coinvolge tanti atleti con disabilità e le loro famiglie,, gli esperti di animazione IES eventi e la caffettiera Il Viale. Questo è il programma, gratuito e aperto a tutte e tutti, grandi e piccini:Ore 10.30 presso "La Fontanella" La Cinta, partenza della" - 349 065 8975)Ore 11, sempre a "La Fontanella", conclusione della traversata, accoglienza dei partecipanti e partenza della CAMMINATA DI NATALE fino alORE 12.00A seguire: tiro con l'arco, con gli amici di Speedy Sport; Christmas Baby Dance in compagnia degli Elfi e le mascotte IES Eventi, ed infine il gustoso panino con salsiccia presso "Il Viale".Per info: Manuela (331 139 4329), Sebastiano (328 002 2752)