Questa mattina poco dopo le 10 i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture in via Bini angolo Spensatello, la squadra ha collaborato con i sanitari del 118 e messo in sicurezza l'area dell'incidente, un conducente è stato trasportato all'ospedale di Olbia per accertamenti, sul posto i Carabinieri di Olbia.