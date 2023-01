A Tempio Pausania Mirtò Experience per celebrare la famiglia nell'antivigilia di Natale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

: evento organizzato dal Comune di Tempio Pausania. Un momento di unione e condivisione tra generazioni, che rientra nel dna di Mirtò.Nonni e nipoti hanno così avuto uno spazio per trascorrere tutti insieme ore felici e momenti preziosi tra giochi, laboratori, balli e magia in occasione delle feste natalizie. Questa mattina, venerdì 23 dicembre, primo giorno delle vacanze natalizie, è andato in scena un ricco programma per i bambini delle scuole elementari e medie cittadine e i loro nonni, per una giornata all'insegna del divertimento.. Protagonisti dell'organizzazione dell'evento il Comune di Tempio Pausania con gli assessorati ai Servizi sociali di Anna Paola Aisoni, quello al Commercio e Turismo di Elizabeth Vargiu e la Protezione civile Alta Gallura. La seconda edizione della giornata speciale dedicata al rapporto tra nonni e nipoti è stata un grande successo. “I nonni sono una parte fondamentale della nostra vita quotidiana, elementi insostituibili nell'organizzazione della vita familiare, abbiamo voluto ancora una volta celebrarli con una giornata di condivisione, allegria e giochi – ha spiegato Anna Paolo Aisoni, assessora comunale ai Sevizi sociali -. Si crea una grande complicità tra nonni e nipoti, il primo giorno di vacanza è coincisa con questo evento, nel quale sono state anche presentate le iniziative di turismo esperienziale di Mirtò. Mirtò Experience ha organizzato la preparazione di piatti tipici locali, che poi i partecipanti hanno gustato per pranzo. L'obiettivo è quello di tramandare la tradizione dai nonni ai nipoti con i piatti della festa”.Una esperienza unica, dove i nonni tramandano il sapere delle antiche tradizioni ai nipoti, attraverso giochi e laboratori. Tra i protagonisti di Mirtò Experience per il “Natale di Nonni e Nipoti” anche Irene Piccinnu, con la Grattula e il laboratorio della farina. Con lei Salvatore Pinducciu, zio Tonino e zio Tore con la Custiglia su la Fuddata e le antiche tradizioni culinarie raccontate ai protagonisti della giornata, coinvolti nella preparazione dei piatti tipici della tradizione gallurese.La manifestazione è partita questa mattina da piazza Gallura per poi spostarsi nelle vie del centro per la “Via dei giochi”, con animazione e attività ludiche per le vie del centro lungo il percorso di Natale con lo staff e gli educatori. A conclusione nonni e nipoti si sono trasferiti nel parco di Rinaggiu per il pranzo organizzato da Mirtò, in collaborazione con la Protezione civile Alta Gallura e intrattenimento musicale con Bruno e Antonio. Dopo altro intrattenimento con giochi della tradizione sempre nella Piastra del parco di Rinaggiu, i bambini sono stati riaffidati dagli educatori alle famiglie.Dalle 17 il ritorno in piazza Gallura con lo spettacolo teatrale “Natale balla in piazza” a cura di Alessandro Achenza e della scuola di danza DanSoul Studio di Korin Posdeva e animazione natalizia a sorpresa per i bambini e i nonni. La chiusura della manifestazione al Teatro del Carmine con la rappresentazione teatrale "A tua insaputa" della Ditta Vigliacci dal 1912 a cura di Alessandro Achenza, con la collaborazione di Cinedigital: una commedia divertente con avanspettacolo a cura di nonni e nipoti tempiesi con ritmo comico incalzante che combina equilibri acrobatici, verticalismi, danza, magia, destrezze e altre curiosità. La serata si è infine conclusa con gli auguri del sindaco di Tempio Pausania, Giannetto Addis.