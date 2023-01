Controlli serrati della polizia stradale nel nord Sardegna, sei patenti ritirate

OLBIA. La Polizia di Stato, anche in quest’ultimo week end, ha effettuato serrati controlli per prevenire e garantire la sicurezza sulle strade della provincia di Sassari. Le pattuglie della Sezione della Polizia Stradale di Sassari si sono impegnate soprattutto nel contrasto alla guida in stato di ebbrezza, effettuando posti di controllo nel capoluogo anche con il supporto del camper con test di screening Drug Wipe 5s, gestito dai medici e sanitari della Polizia di Stato.







Sono stati 124 i veicoli e 196 le persone controllati, sei delle quali colte alla guida in stato di ebrezza, con conseguente sospensione della patente e con tassi anche di tre volte superiori al limite consentito; una, invece, è stata sorpresa alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Inoltre, sono state ritirate sei patenti di guida per superamento dei limiti di velocità. In un caso, un veicolo di grossa cilindrata che raggiungeva una velocità pari a 185 Km/h. In totale sono stati 176 i punti decurtati e 4 le carte di circolazione ritirate. Ulteriori sanzioni sono state emesse per mancato uso della cintura, per l’uso del telefonino alla guida e per mancata copertura assicurativa. Infine, sono stati rilevati quattro incidenti, con un totale di altrettanti feriti, di cui uno causato dallo stato di ebbrezza alcolica del conducente. Incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero delle vittime da incidente stradale, questa è una delle “mission” della Polizia di Stato.

