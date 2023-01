Ordigno esplode in una casa a San Teodoro, ingenti i danni

OLBIA. La notte di venerdì scorso un'esplosione di un ordigno ha causato ingenti danni all'interno di una villetta a San Teodoro. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Nuoro. Diversi i danni provocati dalla deflgarazione con gli infissi andati completamente in frantumi e la stabilità delle strutture ancora tutta verificare. Nessun ferito registrato, l'abitazione sarebbe di proprietà di una coppia del nord Italia che la utilizza per le vacanze. In azione anche i militari del gruppo artificieri dei carabinieri per indagare sulla tipologia di esplosivo utilizzato. Tra le piste investigative seguite dagli inquirenti ci sarebbe anche quella relativa ad una questione inerente al passaggio di proprietà dell'immobile. Al vaglio dei carabinieri anche le immagini delle telecamere presenti sulla strada.







