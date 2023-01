Scontro tra due auto a Olbia, un uomo trasportato in ospedale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nella giornata odierna intorno alle 10.30 i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti per un incidente stradale in via Ogliastra. Lo scontro ha visto coinvolti due veicoli un’autovettura e un quadri ciclo di una ditta addetta alla raccolta di rifiuti. Ad avere la peggio è stato l’autista di quest’ultimo mezzo che è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale di Olbia per accertamenti. I Vvf hanno collaborato con i sanitari del 118 e messo in sicurezza l’area dell’incidente.