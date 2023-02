Allerta neve e ghiaccio in Gallura fino a domani sera

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La protezione civile regionale ha diramato un avviso di criticità per rischio neve e ghiaccio per la Gallura da questa sera fino alle 23.59 di domani. Si raccomanda particolare prudenza per la formazione di ghiaccio sul manto stradale. La perturbazione con venti da est farà assestare le temperature tra i zero gradi e gli 8 causando i fenomeni descritti. Nel corso della giornata di domani sono previsti anche locali rovesci temporaleschi con intensità di pioggia moderata.