Einstein Telescope a Lula, cresce l'attesa

Il progetto del telescopio ad onde gravitazionali di terza generazione è, secondo il Presidente Solinas, “un esempio di quello sviluppo sostenibile legato all’innovazione che la Regione Sardegna sostiene, e per la quale si è candidata in campo internazionale”. “Sapere che oggi non siamo soli ma, anzi, possiamo contare su un sostegno corale, deciso, uniforme, rafforza la convinzione di aver ‘sposato’ un progetto strategico per lo sviluppo futuro della nostra Isola”, ha concluso il Presidente Solinas.

Il consenso attorno al progetto dell’Einstein Telescope a Lula, che cresce di giorno in giorno e va ad abbracciare una platea di sostenitori sempre più vasta e uniforme ci rende orgogliosi e fiduciosi rispetto all’esito finale. La Regione ha creduto in questo progetto considerandolo un’opportunità irrinunciabile. Assistere, oggi, al coro di consensi a livello parlamentare, di Governo, scientifico, di Istituzioni locali e nazionali riteniamo avvicini sempre più la Sardegna al traguardo”. Lo ha detto il Presidente della Regione, Christian Solinas, esprimendo grande apprezzamento sulla convergenza dei vari livelli istituzionali e scientifici attorno a un progetto considerato strategico, qualificante e lungimirante.“Ospitando l’Einstein Telescope – ha proseguito il Presidente - la Sardegna conquisterebbe un ruolo di rilievo assoluto nel mondo scientifico internazionale, accogliendo scienziati provenienti da tutto il mondo, con evidenti e importanti ricadute sul territorio regionale sia in termini economici e occupazionali, tecnologici e industriali”.