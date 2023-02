Presto un ciclovia con area sosta tra Arzachena e Cannigione

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il Comune di Arzachena si affida a concorsi di progettazione per riqualificare il suo patrimonio immobiliare e creare nuove opere. Da oggi, due avvisi per la presentazione di idee progettuali finalizzate alla realizzazione di una ciclovia tra Arzachena e Cannigione con area di sosta attrezzata e alla riqualificazione di Palazzo Columbano sono pubblicati sulla piattaforma on line “Concorsi di progettazione”. L’iniziativa è curata dall’Ufficio Patrimonio - PNRR e Politiche Europee e dall’Ufficio Lavori Pubblici ed è finanziata con 75 mila euro.“Il fondo della coesione territoriale ha destinato al Comune di Arzachena le risorse per finanziare la progettazione di opere nel rispetto dei cinque punti cardine indicati dal PNRR. Cogliamo questa opportunità per creare un nostro portafoglio progetti da cui attingere in futuro - spiega Cristina Usai, vicesindaco e assessore alle Finanze e Patrimonio -. L’Amministrazione comunale ha individuato la riqualificazione di Palazzo Columbano e la creazione di una nuova pista ciclopedonale come iniziative che sposano meglio il nostro programma e sono in linea con il piano nazionale. Contiamo su un’ampia partecipazione di professionisti. Il premio riconosciuto al primo classificato del concorso per la ciclovia è di circa 26 mila euro, quello per la riqualificazione del palazzetto storico è di circa 11 mila euro. I restanti fondi saranno assegnati agli altri partecipanti”.“Grazie ai fondi di progettazione, l’Ente pubblico può dotarsi anticipatamente di strumenti per avviare la realizzazione di nuovi interventi nel momento in cui si rendono disponibili finanziamenti europei, ministeriali o regionali destinati alla realizzazione di opere - spiega Massimo Azzena, assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni -. Spesso, l’accesso a questi fondi può risultare difficoltoso proprio perché l’Ente non ha a disposizione progetti preliminari validi da portare avanti in breve tempo. I due avvisi ci consentiranno di selezionare le migliori idee da tutta Italia con cui concretizzare alcuni dei nostri obiettivi di mandato. La riqualificazione di Palazzo Columbano, infatti, si inserisce nel più ampio piano strategico di riqualificazione del centro storico, mentre la nuova ciclovia contribuisce a sviluppare quel collegamento tra il centro urbano e il mare di Cannigione che stiamo perseguendo attraverso nuovi percorsi”.I dettagli per la partecipazione tramite procedura telematica sono disponibili da oggi, giovedì 16 febbraio 2023, sul sito www.comunearzachena.it. La presentazio