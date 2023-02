© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti questa mattina intorno alle 5.10 per un incendio di un'autovettura in via Fausto Noce. L’auto in sosta ha riportato ingenti danni. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Sul posto i Carabinieri di Porto Rotondo.