Due auto incendiate questa notte a Olbia

. I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti questa notte intorno alle 2 per un incendio di due autovetture in via del Melograno. Le due auto in sosta, nonostante il tempestivo arrivo della squadra dei vigili del fuoco, hanno riportato danni ingenti, una piccola utilitaria è stata completamente distrutta mentre un suv ha subito ingenti danni nella parte anteriore e all’interno dell’abitacolo. Sulle cause non si esclude nessuna ipotesi. Sul posto i Carabinieri di Olbia. Non si segnalano feriti o danni alle vicine abitazioni.