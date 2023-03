Olbia senz'acqua venerdì, ecco i quartieri interessati

OLBIA. L'ente di gestione dell'acqua comunica che in concomitanza con i lavori per il ripristino/adeguamento/razionalizzazione delle reti di smaltimento delle acque bianche e nere da parte del Comune di Olbia, è previsto un intervento di adeguamento sulla condotta idrica di distribuzione. Per eseguire tale operazione si dovrà interrompere il flusso idrico nel nodo principale, con conseguente disservizio di fornitura alle utenze.





Le vie e zone interessate saranno:

* Zona Baratta dalle ore 8.30 alle ore 14.* Zona Olbia Centro dalle ore 08.30 alle ore 14.* Via Galvani e traverse dalle ore 8.30 alle ore 14.* Via Barcellona e traverse dalle ore 08:30 alle ore 14.* Via V.Veneto e traverse dalle ore 8:30 alle ore 14 Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare il disagio recato alla popolazione servita, si prevede il completamento dei lavori per le ore 14:00 con conseguente riavvio dell’erogazione senza ulteriore preavviso. A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero verificarsi, al riavvio del flusso, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate. Si chiede cortesemente di avvisare la popolazione anche attraverso i Vs. canali di comunicazione interni.