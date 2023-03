La prima di “Sas bighinas”conquista il pubblico di Gavoi

In scena Giusy Deiana e Stefania Saba nei panni, rispettivamente, di Ciuanna (olbiese) e Sisinnia (buddusoina), due vicine di casa dal carattere diametralmente opposto. La prima una donna tutta apparenza, opportunista, sognatrice e con la testa fra le nuvole, l’altra benestante, metodica, pungente ed estremamente pettegola.





La scena, ambientata nella cucina di Ciuanna, mette in luce pregi e difetti delle protagoniste, tra divertentissimi aneddoti, ricordi e citazioni del loro vissuto.

Grande successo per la prima di “Sas bighinas”, lo spettacolo della compagnia teatrale olbiese “Sa meghina e s’oju” andato in scena lo scorso mercoledì 8 marzo, a Gavoi, in occasione della Giornata della donna.Divertente, ironica e sferzante. La commedia brillante in logudorese e terranovese, scritta da Stefania Saba, ha conquistato il pubblico della sala biblioteca dell’Assunta.La serata teatrale con la compagnia olbiese “Sa meghina e s’oju” è stata organizzata dall’Universidade libera de sos anzianos di Gavoi.