© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno a mezzanotte i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in via delle Felci per un incendio di una veranda sita al terzo piano di un condominio. Il rapido intervento delle squadre ha evitato che le fiamme si propagassero all'intero appartamento. Non si segnalano feriti. Sul posto anche la Polizia di Stato, Carabinieri e 118.