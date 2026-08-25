Colpaccio Olbia: United Airlines sbarca in Sardegna col volo diretto da Newark

La Sardegna consolida la sua posizione di meta di riferimento per il turismo internazionale d'alta gamma e rafforza ulteriormente il ponte diretto con gli Stati Uniti. Dopo l'apertura di Delta Air Lines sullo scalo gallurese, anche United Airlines scommette forte sull'aeroporto "Costa Smeralda", inserendolo nel più grande piano di espansione internazionale della sua storia. A partire dal 27 maggio 2027, la compagnia collegherà l'aeroporto di Newark Liberty International (EWR) direttamente con Olbia con tre frequenze settimanali, operate con aerei Boeing 767-300ER.

L’annuncio rientra nella maxi-espansione globale annunciata dal vettore statunitense, che punta con decisione sulle destinazioni mediterranee di maggior pregio. Il nuovo collegamento no-stop renderà l'Isola direttamente accessibile dall'importante hub di Newark, intercettando la forte e crescente domanda di viaggiatori statunitensi verso la Gallura e l'intera regione senza la necessità di scali intermedi in altri hub europei.

A fare da cornice a questa rinnovata centralità della Sardegna nei flussi oltreoceano è anche Porto Cervo, dove in questi giorni è ormeggiato lo yacht dell' Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, impegnato nel tour celebrativo per il 250° anniversario dell'Indipendenza americana. Tra diplomazia, glamour e grandi manovre delle compagnie aeree, l'Isola conferma una vocazione internazionale sempre più marcata.

I voli sulla rotta Newark-Olbia sono già disponibili per la prenotazione sui canali ufficiali e sull'app di United Airlines.

Il maxi-piano globale di United: 10 nuove destinazioni nel 2027

L'approdo a Olbia fa parte di un pacchetto di dieci nuove mete internazionali introdotte dal vettore statunitense tra Europa e Asia:

Catania (Italia): da Newark dal 28 maggio (4 voli a settimana, Boeing 767-300ER)

Okinawa (Giappone): da San Francisco dal 27 marzo (3 voli a settimana, Boeing 777-200ER)

Lussemburgo: da Newark dal 2 aprile (giornaliero, Airbus A321XLR)

Tolosa (Francia): da Washington Dulles dal 26 aprile (giornaliero, Airbus A321XLR)

Lubiana (Slovenia): da Newark dal 12 maggio (4 voli a settimana, Boeing 767-400ER)

Ibiza (Spagna): da Newark dal 31 maggio (4 voli a settimana, Airbus A321XLR)

Valencia (Spagna): da Newark dal 2 giugno (3 voli a settimana, Airbus A321XLR)

Marsiglia (Francia): da Newark dal 4 giugno (giornaliero, Airbus A321XLR)

Terceira - Azzorre (Portogallo): da Newark dal 9 giugno (3 voli a settimana, Boeing 737 MAX 8)

Olbia (Italia): da Newark dal 27 maggio (3 voli a settimana, Boeing 767-300ER)Oltre alle dieci new entry, United ha annunciato anche nuovi collegamenti su rotte già consolidate (Los Angeles-Osaka, Washington-Milano e Denver-Parigi), oltre alla ripresa del volo San Francisco-Tel Aviv. I biglietti per la rotta Newark-Olbia e per le altre novità sono già in vendita sul sito e sull'app della compagnia.

Ecco lo spot social che annuncia le nuove rotte: https://www.instagram.com/reel/DcbU9Zvum5r/?igsi=MTVwM25rOTg1NjNyeg==

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