Interventi idraulici a Calangianus, ecco di cosa si tratta

. L'Amministrazione di Calangianus continua nell'importante lavoro per garantire la sicurezza e la salubrità del paese con interventi idraulici di grossa importanza.Gli abitanti di via Firuccia lamentavano ormai da anni di alcuni problemi causati da una continua e fastidiosa fuoriuscita di acque nere da tombini e tubazioni, le quali inondavano completamente le abitazioni, arrecando ingenti danni.Mediante un importante connubio tra l'Ufficio Tecnico e i tecnici di Abbanoa, si è riusciti ad individuare una serie di crolli nella vecchia canala delle acque nere. I crolli risalivano a svariati anni addietro, situati prevalentemente nei giardini pubblici di via Tempio. Problemi trascurati e sottovalutati dalle precedenti amministrazioni.Si è intervenuti sostituendo circa 50 metri di tubatura, pulendo gran parte della rete fognaria che arriva da Via Firuccia fino ai giardini di Via Tempio e installando nuovi tombini di ispezione che consentiranno un maggiore monitoraggio dell'attuale rete fognaria.L'Amministrazione di Calangianus è molto soddisfatta del risultato ottenuto grazie all'ottima collaborazione con Abbanoa. Con questo intervento si risolverà gran parte dei problemi di Via Firuccia dato che si verificava la fuoriuscita delle acque nere a causa del ostruzione venutasi a creare poco più a valle. Nonostante questo importante intervento idraulico, si continuerà a monitorare la situazione per risolvere definitivamente i problemi dei cittadini di Via Firuccia.