Attività ricreative per anziani e disabili, il comune di Olbia seleziona le associazioni

L’Assessore alle Politiche Sociali, Dott.ssa Simonetta Lai, rende noto che l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale del Comune di Olbia, con la delibera di G.C. n. 294 del 01/08/2018 ha previsto l’organizzazione di soggiorni ed attività aggregative e di impiego del tempo libero rivolte agli anziani autosufficienti e alle persone diversamente abili residenti nel Comune di Olbia, volte a favorire momenti ricreativi e di socializzazione finalizzati al superamento di condizioni di marginalità ed isolamento ed al raggiungimento di un buon livello della qualità della vita in termini relazionali. Per la realizzazione delle suddette attività verrà utilizzato lo strumento della co-progettazione con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e/o di promozione sociale di cui agli artt. 11 e 12 della Legge Regionale n. 23/2005.Le Associazioni interessate dovranno presentare la propria candidatura al Comune di Olbia secondo le modalità descritte nei seguenti Avvisi Pubblici pubblicati sul sito del Comune di Olbia nella Sezione “Bandi di Gara:- “INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E/O DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA’ RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA”;- INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E/O DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA’ RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE DIVERSAMENTE ABILE.Tutta la documentazione richiesta dagli Avvisi dovrà pervenire al seguente indirizzo: Comune di Olbia, Settore Servizi alla Persona, Ufficio Di Piano, Via Dante 1, Olbia.La presentazione potrà avvenire attraverso raccomandata con avviso di ricevimento o tramite agenzia di recapito o potrà essere inoltre consegnata a mano presso l’ufficio protocollo del Comune. Qualunque sia il mezzo di trasmissione prescelto la busta debitamente sigillata, come sopra precisato, dovrà pervenire, entro le ore 13,00 del 22 agosto 2018 . Non verranno ammesse le buste pervenute successivamente alla data sopra indicata (se pur spedite entro i termini).