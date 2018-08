Apre il Lidl a Olbia e assume 18 nuovi collaboratori

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La catena di supermercati Lidl con oltre 600 punti vendita in Italia sbarca nella nuova area commerciale di Olbia in zona Aeroporto. Giovedì 9 agosto alle ore 8 verrà inaugurato, infatti, il nuovo punto vendita in via degli Astronauti.Questa nuova apertura ha permesso l’assunzione di 18 nuovi collaboratori che, dopo un adeguato periodo di formazione svolto nelle scorse settimane, sono ora pronti ad accogliere clienti e turisti nel nuovo supermercato. Salgono così a circa 320 i dipendenti Lidl in Sardegna impiegati nei 19 punti vendita dell’Insegna sull’isola.Il nuovo supermercato di via degli Astronauti, che sviluppa un’area vendite di oltre 1.300 mq e offre alla clientela un ampio parcheggio gratuito da circa 140 posti, è stato realizzato secondo i più moderni criteri di sostenibilità. Dispone, infatti, di un impianto fotovoltaico da 50 kW, impiega materiali altamente coibentanti e sfrutta un impianto di illuminazione LED che consente un risparmio fino al 50% sul normale consumo di energia.L’offerta dei punti vendita sardi comprende inoltre un centinaio di prodotti locali. Un modo per valorizzare la cultura gastronomica regionale e dare un’opportunità di sviluppo ai fornitori del luogo, segno del profondo legame di Lidl con il territorio.