Chiara Civello domani sera in concerto al waterfront di Porto Cervo

Chiara Civello quest’anno è stata scelta come special guest dal famoso artista brasiliano Gilberto Gil, per il tour che la superstar sudamericana sta portando avanti in questi mesi in Europa.







Il doppio concerto di Porto Cervo rappresentano alcune tappe del tour estivo che impegnerà la Civello prima della pubblicazione del nuovo album, intitolato “Eclipse”, in uscita internazionale a settembre. La musica della 43enne romana è capace di trovare un perfetto equilibrio tra atmosfere classiche e sonorità moderne e di mischiare l’atmosfera del grande cinema italiano con quella da nouvelle vague francese. Un pop italiano elegante, con influenze brasiliane e alcune rivisitazioni di classici del cinema italiano con arrangiamenti elettronici.

Chiara Civello sarà protagonista del doppio concerto previsto per domani, giovedì 9 agosto, a Porto Cervo. La prima esibizione è prevista al Waterfront, dalle 21 alle 22,30. Subito dopo, la Civello si sposterà al ristorante “Quattropassi al Pescatore” dove canterà dalle 23 alle 23,30.Orario concerti:Waterfront: dalle 21 alle 22.30Quattro Passi al Pescatore: dalle 23.00 alle 23.30