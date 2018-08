Ferragosto a Olbia: ecco tutte le prescrizioni comunali

OLBIA. Ecco le prescrizioni del comune di Olbia per il ferragosto 2018: In tutto il territorio comunale, dalle ore 22 del 14 agosto 2018 e fino alle ore 8 del 15 agosto 2018:





Il divieto di vendita per asporto – sia in forma fissa che ambulante – di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine, anche se dispensate da distributori automatici; Il divieto di consumo nelle aree di cui sopra, comprese le spiagge, le strade e le aree di sosta, di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine; Il divieto di detenere bottiglie di vetro e lattine;



Gli esercenti le attività di somministrazione di bevande dovranno provvedere nelle aree esterne ai rispettivi locali di cui abbiano la disponibilità alla rimozione dei rifiuti abbandonati entro le ore 4 del 15 agosto 2018 ed alla pulizia delle aree adiacenti le rispettive attività entro le ore 4 del 15 agosto 2018;, le occupazioni sulla spiaggia, di qualsiasi natura, asciugamani, sedie ed altro, dovranno essere rimosse non oltre le ore 4 del 15 agosto 2018.Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come stabilito dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno inoltre punite, salvo che non costituiscano più grave reato, ai sensi dell’art. 650 c.p.