In arrivo gli One Republic al Cala di Volpe di Porto Cervo

Lunedì 13 agosto la pop band statunitense di fama mondiale salirà sul palcoscenico del meraviglioso hotel della Costa Smeralda, gestito da Marriott International per conto di Qatar Holding.Lunedì prossimo, per il secondo grande concerto organizzato da Marriott Costa Smeralda, le star prodigio del pop, con influenze urban e hip hop, si esibiranno in esclusiva assoluta., numero uno nelle classifiche di sedici Paesi, alle hit All the Right Moves, Secrets e Good Life e Counting Stars, perla del progetto discografico “Native” che ha scalato le classifiche mondiali.Il palcoscenico del Cala di Volpe, con la spettacolare passerella che attraversa la piscina, è inserito in una cornice estremamente suggestiva che Marriott Costa Smeralda propone ai suoi ospiti in occasione delle serate di gala, con un buffet di altissimo livello firmato dall’executive chef Maurizio Locatelli e dal pastry chef Manuel Arcadu.Il 15 agosto all’hotel Romazzino, un altro degli alberghi di lusso che Marriott International gestisce per conto di Qatar Holding, sarà la voce di Al Bano a incantare il pubblico della Costa Smeralda.