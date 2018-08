Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a La Maddalena per le ferie estive

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Ad accoglierlo il sindaco Luca Montella e dal capo di stato di maggiore della marina, Valter Girardelli. Tanti i curiosi, residenti e turisti che si sono assiepati intorno al presidente per un affettuoso saluto. La Maddalena negli anni ha ospitato tre alti presidenti della Repubblica: Francesco Cossiga, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano."Affabile e cordiale -ha commentato il primo cittadino Luca Montella- il nostro Presidente si é dimostrato conoscitore della nostra storia e dei nostri problemi. Ho chiesto spazi per discutere, dopo avergliene fatto cenno subito, dei nostri problemi e con estrema cortesia si è dimostrato sensibile ad ascoltare. Ho portato l'augurio di tutta la cittadinanza perché possa trascorrere delle buone vacanze e ritemprarsi dagli sforzi istituzionali. L'isola saprà rispettare, come sempre ha fatto con i predecessori, la sua necessità di relax, infinitamente onorata della sua presenza”.