Il Presidente della Repubblica Mattarella in visita al compendio Garibaldino di Caprera

OLBIA. Il Presidente della Repubblica in visita al Compendio Garibaldino a Caprera. Giornata speciale quella di domenica 12 agosto 2018 per il Compendio Garibaldino. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in vacanza a La Maddalena, ha infatti scelto la casa dell'Eroe dei Due Mondi come tappa della sua visita nell'arcipelago. E' stata una visita informale, molto piacevole e strettamente privata. Il presidente, accompagnato dai suoi figli, ha visitato per la prima volta la casa museo, guidato dal personale del Compendio, ed è rimasto molto colpito dall'amore per la natura e dalla passione riposta dal Generale per la sua fattoria, per le tecniche organizzative, di gestione della casa e dalle sue idee decisamente all'avanguardia per il suo tempo.





Il Capo dello Stato, dopo essersi soffermato ad ammirare il pino dedicato da Garibaldi alla figlia Clelia, ha visitato la cucina e i suoi cimeli e si è trattenuto a lungo nella camera di morte. Sergio Mattarella ha poi percorso il viale che conduce alle tombe e per qualche minuto è stato in assoluto silenzio di fronte alla tomba di Garibaldi. Il Capo dello Stato è rimasto piacevolmente sorpreso per la gestione del sito e ha posto numerose domande sulla vita di Garibaldi. Il Presidente ha potuto notare alcuni riferimenti su Palermo e la sua Sicilia, e, in particolare, in un quadro di San Giovanni degli eremiti, in una stampa che fotografa la visita effettuata da Garibaldi in Sicilia nel 1882 e nelle foto di alcuni garibaldini siciliani.





A conclusione della visita, Mattarella ha effettuato una breve sosta presso la prima casetta di Garibaldi e nel mulino a vento e ha ringraziato tutti per il lavoro, per l'accoglienza e l'impegno mostrato soprattutto in questo periodo estivo di grande affluenza turistica nell'isola. Al presidente, dopo i saluti del direttore del Polo Museale della Sardegna, Giovanna Damiani, e di tutto il personale del Compendio, è stata donata una copia del catalogo della Casa Museo. Una presenza di grande prestigio al Compendio Garibaldino che ha arricchito, incoraggiato e dato pieno sostegno alle iniziative di valorizzazione che il Polo Museale sta realizzando nell'attuazione del proprio mandato istituzionale.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione