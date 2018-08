Grande successo per Bob Sinclair a Golfo Aranci

Ad aprire la serata un altro dj storico della Costa, Nello Sedioli che ha riscaldato il pubblico in attesa della super star francese che ha mandato in visibilio tutti i presenti con i suoi successi da milioni di copie vendute. Love Generation, Rock this Party, Far l’amore, World, Hold On e tante altre. Golfo Aranci ancora una volta si conferma il centro degli eventi estivi.

(Si ringrazia Michela Brianda per le foto).



L’evento si inserisce all’interno di un festival, il Gamf, che ha porto nel borgo costiero Faggeta Benny Benassi, Alex Gaudino e il local Trasko.