Nuovo incendio a Santa Teresa Gallura, in azione i canadair ***ViDEO***

. Ancora fuoco a Santa Teresa Gallura. Le fiamme stanno interessando la collina che sovrasta la spiaggia di Rena Bianca nel pieno centro cittadino nei pressi di via Romagna. In azione i vigili del fuoco, gli uomini della forestale, delle forze dell’ordine e i mezzi aerei antincendio. Un canadair sta attingendo dal mare antistante per spegnere le fiamme. Un po’ di apprensione per la vicinanza dell’abitato, ma la situazione sarebbe sotto controllo.

