L'Italia del basket in carrozzina trionfa sul Brasile, ottima prestazione di Spanu

. Una vittoria sofferta ma importantissima dopo lo scivolone di ieri al debutto contro il Giappone, che rilancia le ambizioni del gruppo azzurro, atteso domani alle 15 dalla supersfida alla Turchia Campione d’Europa in carica per chiudere il girone C.Tra i protagonisti del primo tempo Ahmed Raourahi, sempre più leader silenzioso di questo gruppo. L’Italia sigla il +11 nel corso del secondo quarto; poi però complice qualche disattenzione difensiva gli avversari dimezzano lo svantaggio alla fine del secondo periodo. Il terzo quarto è una battaglia di nervi, con i ragazzi di Di Giusto in cerca dello strappo decisivo e il Brasile che invece rimane attaccato al match, riuscendo addirittura a ricucire lo svantaggio portandosi a un singolo possesso di distanza. Qui Spanu e compagni sono bravi a restare lucidi e, grazie a tre canestri pesantissimi firmati Carossino e Papi nei minuti finali, mettono in cassaforte la prima vittoria del Mondiale.Il tabellino.Italia 57 – Brasile 49Italia - Papi 15, Carossino 13, Raourahi 11, Geninazzi 7, De Maggi 5, Spanu 4, Stupenengo 2, Giaretti, Santorelli, Beltrame.Brasile - Leandro De Miranda 14, Gelson Da Silva 13, Natanael Alexandre Da Silva 11, Marcos Candido 7, Erik Da Silva 2, Viana 2, Paulo Cesar, Carvalho, Gelson.La classifica del Girone C:Turchia 2 (1 vittoria, 0 sconfitte)Giappone 2 (1 vittoria, 0 sconfitte)Italia 2 (1 vittoria, 1 sconfitta)Brasile 0 (0 vittorie, 2 sconfitte)