Al via domani i seminari jazz di Nuoro ecco il programma

, apre i battenti domani (martedì 21 agosto) ad allievi e docenti, dopo che diversi appuntamenti hanno già fatto da preludio all'avvio delle lezioni nei giorni precedenti.dopo cinque lustri, ha passato il timone della direzione artistica a Roberto Cipelli, in cattedra fin dalla nascita dei seminari: con lo stesso pianista cremonese (teoria e armonia jazz le sue materie), ne fanno parte Emanuele Cisi(sassofono), Fulvio Sigurtà (tromba), Francesca Corrias (canto jazz e laboratorio vocale), Dado Moroni (pianoforte e tastiere), Marcella Carboni (arpa jazz), Max De Aloe (armonica cromatica e fisarmonica), Bebo Ferra (chitarra), Paolino Dalla Porta (contrabbasso), Salvatore Maltana (basso elettrico), Stefano Bagnoli (batteria), Salvatore Spano (pianoforte e tastiere) e Enrico Merlin (storia del jazz), più Angelo Lazzeri, "in prestito" dal corpo docente dei corsi invernali per la classe di chitarra (una delle più affollate insieme a quella di canto). Tutti musicisti di vaglia così come Peter Bernstein e Paolo Angeli, titolari delle due masterclass che, come sempre, impreziosiscono il bouquet dell'offerta didattica: il chitarrista americano condurrà quella internazionale da giovedì 23 a sabato 25, mentre il sardo terrà la sua masterclass dedicata alla musica tradizionale venerdì 24 (alle 11 all'Auditorium del Museo del Costume). Completa il programma dei seminari, per il quarto anno consecutivo, il corso per fonici con l'ingegnere del suono Marti Jane Robertson: da martedì 21 al successivo 28 agosto.quella dedicata alla formazione del gruppo dei migliori allievi che avrà modo di esibirsi l'anno venturo in apertura di Nuoro Jazz e i altre occasioni, come il festival Time in Jazz di Berchidda; e, ancora, la borsa di studio all'allievo scelto dai docenti per partecipare all'annuale premio "Massimo Urbani" di Camerino riservato ai solisti jazz under 30.Due diverse residenze contribuiscono a rendere speciale questa edizione numero trenta dei seminari jazz di Nuoro. La prima è quella che vede in città, da giovedì scorso (16 agosto) e fino a venerdì 31, dodici giovani musicisti - provenienti da Italia, Francia, Portogallo, Libano, Turchia, Tunisia e Spagna - impegnati nell'Intercultural Creation Session che per la prima volta si tiene al di fuori del festival di Aix-en-Provence, dove il progetto è nato, nell'ambito dell'OJM, l'Orchestra Giovanile del Mediterraneo, e della rete Medinea(Mediterranean Network for Emerging Artists), che sostiene l'inserimento professionale di giovani musicisti dell'area del Mediterraneo, sviluppando progetti interculturali che favoriscano il dialogo, la comunicazione e la mobilità, che raggruppa istituzioni e associazioni culturali di diciotto paesi del Mediterraneo.L'altra residenza è invece legata al bando "Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura", progetto nato dalla direttiva del Ministero per i beni e le attività culturali in applicazione di una norma della legge di stabilità per il 2016 che ha previsto la distribuzione del dieci per cento dei compensi per la copia privata, gestiti dalla SIAE, in attività che favoriscano la creatività e la promozione culturale nazionale e internazionale dei giovani. I sei musicisti selezionati l'anno scorso ai seminari di Nuoro per formare il gruppo dei migliori allievi, ovvero il sestetto Plus 39 (Fabiana Manfredi e Federica Muscas alla voce, Luca Zennaro alla chitarra, Vittorio Esposito al pianoforte, Stefano Zambon al contrabbasso e Francesco Parodi alla batteria), hanno ora modo di incidere il loro primo disco avvalendosi di un ingegnere del suono del calibro di Marti Jane Robertson. Ma non solo: saranno anche protagonisti, insieme ai giovani musicisti della residenza Medinea, del concerto in programma giovedì 30 a Nuoro, nell'area archeologica di Tanca Manna, per la penultima serata della rassegna di concerti che affianca, come sempre, le undici giornate del seminario, facendo capo prevalentemente nel consueto spazio dei cortili del Museo del Costume del capoluogo barbaricino, ma con tappe anche a Onanì, Posada e Bitti.