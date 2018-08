Attività straordinaria della polizia ferroviaria nella settimana di ferragosto

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Sardegna per assicurare la serenità e la sicurezza negli spostamenti tra le belle località dell’isola, ha implementato il numero di operatori e di pattuglie nelle stazioni e lungo la tratta ferroviaria.Particolare attenzione è stata dedicata ai servizi di prevenzione volti al contrasto dei reati predatori, incrementando l’impiego di personale di scorta ai convogli, sensibilizzando i viaggiatori al rispetto delle norme che regolano la fruizione dei servizi ferroviari e vigilando sulla loro incolumità.Con grande impegno e professionalità, gli operatori hanno garantito informazione e assistenza ai passeggeri ed hanno censurato tutti i comportamenti antigiuridici e incivili, concretizzando nell’espletamento quotidiano del servizio le attribuzioni proprie della Specialità.La Polizia Ferroviaria della Sardegna, ha impiegato nel territorio della Provincia di Sassari venti pattuglie in stazione, di cui quattro a bordo dei convogli e cinque lungo la linea ferroviaria, garantendo la scorta di otto treni.Sono state identificate, complessivamente, 106 persone e sono stati controllati 15 veicoli.