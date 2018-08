Proseguono con successo le tappe dei seminari jazz di Nuoro

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

: nel bagaglio di esperienze del chitarrista newyorkese, classe 1967, un centinaio di dischi compresa una quindicina da leader, collaborazioni con jazzisti come Lou Donaldson, Jimmy Cobb, Larry Goldings, Joshua Redman, Diana Krall, Dr. Lonnie Smith e apparizioni nei gruppi di Nicholas Payton, Sonny Rollins, Lee Konitz, Tom Harrell, tra gli altri., in questa occasione, un ensemble formato da quattro dei dieci musicisti che partecipano alla residenza dell'Intercultural Creation Session in corso a Nuoro (dal 16 al 30 di questo mese) nell'ambito dell'OJM, l'Orchestra Giovanile del Mediterraneo, e della rete Medinea (Mediterranean Network for Emerging Artists), che sostiene l'inserimento professionale di giovani musicisti dell'area del Mediterraneo. Si tratta di Ezgi Elkirmis (Turchia) alla darbuka, Leïla Soldevila(Francia) al contrabbasso, Aya El Dika (Libano) al canto, e Lucie de Saint Vincent (Francia) al pianoforte.Da un caffè a un altro: al Tettamanzi, al civico 71 del corso Garibaldi, Enrico Merlin tiene alle 16.45 il primo dei suoi "Quattro passi nel jazz", la serie di conferenze del musicista e musicologo (tra i massimi esperti di Miles Davis) incentrate sul tema del jazz come musica senza confini. Prossimi incontri venerdì 24 e sabato 25 sempre alla stessa ora e aperti gratuitamente al pubblico.Alle 19 Nuoro Jazz entra per la prima volta a Casa Rosas, la gioielleria in via Lamarmora, cornice ideale per il concerto d'arpa di Ottavia Rinaldi: vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, finalista (lo scorso giugno) al ventiduesimo Premio Internazionale "Massimo Urbani" di Camerino (il più importante concorso per solisti jazz italiano), l'arpista nata a Messina nel 1991 è è stata selezionata per far parte del gruppo dell'Intercultural Creation Session della rete Medinea che si sta tenendo in questi giorni a Nuoro.Altre sonorità e atmosfere, alle 21, nel consueto concerto serale nei cortili del Museo del Costume; in programma "Lumină", progetto ideato e prodotto su disco da Paolo Fresu con la sua etichetta Tŭk Music, che vede in scena cinque giovani musicisti: Carla Casarano alla voce, Leila Shirvani al violoncello, Marco Bardoscia al contrabbasso, William Greco al pianoforte e Emanuele Maniscalco alla batteria e alle percussioni. "Lumină" - come suggerisce il titolo - ruota intorno al tema della Luce, declinato in dieci composizioni musicali diverse, ognuna col titolo "Luce", appunto, nelle diverse lingue del mondo. Fanno parte del progetto anche quattro testi originali sullo stesso tema, scritti da Erri De Luca, Lella Costa, Marcello Fois e Flavio Soriga, oltre a una poesia di Emily Dickinson. Il concerto, che due settimane fa è stato proposto anche a Berchidda nell'ambito del trentunesimo festival Time in Jazz, è organizzato con il sostegno di MiBACT e di SIAE, nell'ambito dell'iniziativa "Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura".Il biglietto intero costa dodici euro, dieci il ridotto; dieci euro è anche il prezzo intero nei secondi posti, otto euro il ridotto. Prevendita online sulla piattaforma Ciaotickets(www.ciaotickets.com) e, a Nuoro, al CTSViavai presso l'ExMè in piazza Mameli, 1.Informazioni e aggiornamenti sui seminari e la rassegna Nuoro Jazz sono disponibili nel sito www.entemusicalenuoro.it e alla pagina www.facebook.com/nuorojazz2014, mentre la segreteria dell'Ente Musicale di Nuoro risponde al numero 078436156 e all'indirizzo di posta elettronica nuorojazz@entemusicalenuoro.it.La trentesima edizione dei seminari e del festival Nuoro Jazz è organizzata dall'Ente Musicale di Nuoro con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato del Turismo) e della Fondazione di Sardegna, con il sostegno del MiBACT e di SIAE nell'ambito dell'iniziativa "Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura", con il supporto di Medinea, Festival di Aix-en-Provence, progetto Creative Europe dell'Unione Europea,Amministrazioni Comunali di Nuoro, Onanì e Posada, Parco Naturale Regionale Tepilora, Istituto Comprensivo "Piero Borrotzu" di Nuoro, Cooperativa Sociale LARISO di Nuoro, associazione Tanca Manna, Mereu Auto, Mousikè Nuoro, Caffè Tettamanzi, Grand Bazaar Cafè e Caffè I Grani di Nuoro.