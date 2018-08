Sigilli ai gazebi fatiscenti dei giardinetti pubblici di Golfo Aranci: verranno rimossi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Le strutture evidenziano da tempo danni strutturali che potrebbero essere pericolosi per residenti e turisti, ma soprattutto per i bambini e i ragazzi che qui si ritrovavano per giocare a pallone e in bicicletta. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco di Golfo Aranci e si procederà alla rimozione della stessa struttura. Ad intervenire gli uomini della polizia locale che hanno messo i sigilli all’area. Come si legge nell’ordinanza molte sono state le lamentele e le segnalazioni dei residenti per l’utilizzo improprio delle strutture da parte di alcuni ragazzi che prendevano a pallonate la già compromessa struttura disturbando la quiete pubblica. Sono previste sanzioni dai 50 ai 500 euro e ne risponderanno i genitori in caso a compiere la violazione siano minori. Ecco il testo completo dell’ordinanza."Sentito il Responsabile dell’ufficio lavori Pubblici sullo stato di conservazione della struttura del gazebo presente nei giardini pubblici ricompresi tra Via Amerigo Vespucci, Via Armando Diaz, Via Colombo e Via Libertà, i cui materiali di costruzione evidenziano danni strutturali che posso pregiudicare la sicurezza dei frequentatori;Dato atto che si rende necessario procedere alla rimozione della struttura per motivi di sicurezza pubblica, ma anche per l’evidente stato di degrado in cui versa;Appurato altresì che l’area giardini pubblici ed in particolare la struttura in argomento, vengono impropriamente utilizzate per il gioco del calcio, divenendo bersaglio di pallonate, con pregiudizio al riposo e alla quiete delle persone al punto da ricevere innumerevoli segnalazioni e lamentele ad opera degli abitanti del quartiere;ORDINAcon decorrenza immediataE’ vietato l’utilizzo e l’accesso per motivi di ordine pubblico, alla struttura gazebo sito nei giardini pubblici inter compresi tra la Via Amerigo Vespucci, Via Armando Diaz, Via Colombo e Via Libertà, previa delimitazione dell’area con affissione dei divieti di avvicinamento alle stesse.Fatto salvo quanto previsto dal Codice penale le violazioni alla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00. Delle violazioni commesse da minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza.Agli Agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza.DISPONEChe il servizio LLPP. provveda a dar corso alle procedure per la delimitazione e successiva rimozione delle strutture pericolanti;Che il presente provvedimento venga affisso all’albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e, che altresì venga pubblicato sul sito internet del Comune di Golfo Aranci.Ai sensi dell’art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al T.A.R,oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed alla Stazione dei Carabinieri di Golfo Aranci”.