La motovedetta Cp Sar 306 di base a La Maddalena inviata a Lampedusa

a, a partire dal prossimo 28 agosto 2018 per un periodo di circa 60 giorni, verrà temporaneamente rischierata presso il dispositivo operativo della “7ª Squadriglia-Guardia Costiera di Lampedusa” per attività connesse al controllo delle frontiere marittime sotto l’egida della EBCGA (European Border Coast Guard Agency) e per le attività di soccorso nell’ambito del fenomeno dei flussi migratori nel Canale di Sicilia.a ed il Capitano di Vascello Domenico Usai, Comandante di presidio militare e della locale Scuola Sottufficiali “Domenico Bastianini”.ta (CP) Alessio Loffredo che ha ringraziato il personale della Motovedetta per l’importante attività condotta a salvaguardia della vita umana in mare e della tutela dell’ambiente marino e costiero nel corso della presente stagione estiva, con particolare riguardo all’indispensabile attività di sicurezza in mare posta in essere in occasione della recente permanenza sull’Isola del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.er il primo cittadino lampedusano come simbolo di vicinanza e solidarietà tra i due territori isolani, la cerimonia si è conclusa con una benedizione officiata dal Cappellano militare, Don Joseph Achkarian della locale Parrocchia della Madonna della Medaglia Miracolosa.Tutta la “Famiglia” della Capitaneria di Porto di La Maddalena porge al Luogotenente Deiara ed al proprio Equipaggio, Maresciallo Giuliano Fadda, Secondi Capi Fabrizio Ledda, Nicola Percudani e Luca Bonannini ed al Sottocapo Antonello Salis, i più calorosi auguri di buon vento per questa nuova navigazione, consapevole che per la professionalità dimostrata la Motovedetta SAR CP 306 saprà eguagliare i già eccellenti risultati raggiunti nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2017, quando l’unità era stata chiamata ad intervenire nel medesimo scenario operativo.