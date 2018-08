L'Olbia supera per 2-1 il Ghilarza in amichevole: ottimo test

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

compagine militante nel campionato di Eccellenza. L'allenamento si è rivelato utile soprattutto per conferire finalità al lavoro settimanale e per colorare la casella di una tabella di marcia di avvicinamento all'inizio del campionato che vede i bianchi in continua crescita, sia sul piano fisico che su quello tecnico-tattico.' grazie a una bella esecuzione balistica e l'Olbia che si è riportata avanti all'80' con un colpo di testa di Vergara su corner di Caligara.Oltre alla "doppietta" colombiana e all'esordio del centrocampista ex Juventus, si è registrato anche il debutto in maglia bianca dell'ultimo arrivato Marson, subentrato a Van der Want nel corso del secondo tempo. Non hanno invece preso parte alla seduta Cotali, Bellodi e Ogunseye.TABELLINOOlbia-Ghilarza 2-1OLBIA: Crosta [46' Van der Want (80' Marson)], Pinna (46' Mastino), Vergara, Iotti (46' Pitzalis), Pisano (80' Cusumano), Vallocchia, Muroni, Pennington (46' Tetteh), Biancu (55' Caligara), Ragatzu (46' Senesi), Ceter (46' Martiniello). A disp.: Soro, Occhioni, Melgari. All.: Michele FilippiMARCATORI: 3' Ceter, 75' Gol Ghilarza, 80' Vergara