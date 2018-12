Incidente sulla Palau-Santa Teresa all’altezza del bivio per Bassacutena. Poco fa un’autovettura e un autobus Arst sono entrati in collisione. Un ferito grave è stato trasportato d’urgenza con il servizio di elisoccorso in ospedale al Santissima Annunziata di Sassari. Ferita anche una giovane che era all'interno del bus. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori del 118.

