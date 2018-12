Alle 19.30 impegno in Fiba Europe Cup della Dinamo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Per Devecchi e compagni, arrivati in Olanda lunedì, inizia la seconda fase della Coppa e, dopo la bella vittoria conquistata a Bologna domenica scorsa, la priorità è scendere in campo con concretezza ed energia.. L’avversaria: Donar Groningen. La società è stata fondata nel 1951, inserita in una Polisportiva esistente dal 1811. A partire dal 2014 a oggi il Donar ha conquistato sette titoli nazionali, con gli ultimi tre scudetti consecutivi messi in bacheca, sei Coppa d’Olanda e tre Supercoppa. Nella regular season di Fiba Europe Cup gli olandesi allenati da coach Eric Braal hanno chiuso in vetta al Gruppo C con 5 vittorie e una sola sconfitta (rimediata in Belgio), battendo il Pinar, Bbks Istanbul e Charleroi. Il roster è un sapiente mix di giocatori nazionali e americani di esperienza: spiccano Teddy Gibson, punto di riferimento della squadra, e la coppia Jason Dorisseau-Shane Hammink, principali terminali offensivi. Il centro Thomas Koenis è un vero fattore a rimbalzo.Ico, Samuele e tutto lo staff ti aspettano per sostenere insieme i giganti nella sfida continentale. Ingresso libero ma è necessario prenotare il proprio posto allo 079275075. Diretta su Dinamo Tv. Il Game 1 di Fiba Europe Cup sarà trasmessa in diretta su Dinamo Tv grazie alla collaborazione con Directa Sport, la telecronaca sarà curata da Roberto Rubiu. Sarò possibile connettersi a Dinamo Tv dalla homepage del sito ufficiale www.dinamobasket.com oppure dalla pagina ufficiale di Facebook Dinamo Sassari Official.#NotInMyIsland. Si ricorda che è ancora attiva la campagna abbonamenti del second round di Fiba Europe Cup: l’acquisto del mini abbonamento permetterà di assistere alle tre gare casalinghe in agenda mercoledì 19 dicembre (Dinamo-Varese), mercoledì 23 gennaio (Dinamo-Groninger) e il 6 febbraio (Dinamo-Petrolina Aek). Inoltre il mini abbonamento darà automaticamente il diritto di prelazione in caso di passaggio del turno.Promo Natale nei Dinamo Store. In tutti i Dinamo Store dell’isola e sul rinnovato e-commerce biancoblu www.dinamostore.it è partita la speciale promozione di Natale. Ogni giorno fino a martedì 25 dicembre su un articolo in vendita negli Store sarà applicato uno speciale sconto del 30%. Ogni mattina sull’e-commerce sarà annunciata la promo del giorno e sarà possibile acquistare lo speciale articolo scontato nei Dinamo Store di Sassari, Alghero, nel corner a Cagliari o nel rinnovato e-commerce www.dinamostore.it