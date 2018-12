Golfo Aranci, consegnato il nuovo campo di calcetto alla parrocchia di San Giuseppe

OLBIA. Il taglio del nastro del nuovo campetto da calcio della parrocchia di Golfo Aranci si è svolto prima dell’inizio delle festività del Santo Natale, alla presenza del Sindaco Giuseppe Fasolino, dell’amministrazione comunale, del Parroco Don Dario e di numerosi giovani e genitori che vedono in questo nuovo luogo di aggregazione una grande opportunità per il divertimento sano dei ragazzi. «Era uno dei piccoli grandi obiettivi di questa amministrazione – dichiara il sindaco Fasolino –, ci tenevo molto affinché si riuscisse a sistemare questo importante spazio sportivo per il nostro paese, molto frequentato dai giovani e funzionale anche alle attività socializzanti della parrocchia.







Ora abbiamo un nuovo campetto dove i giovani possono riunirsi, giocare e stare insieme». «Una scelta -prosegue Fasolino - che va oltre il valore economico messo in atto dall’amministrazione, un’opera infatti che ritengo fondamentale per non disperdere il patrimonio educativo che la parrocchia quotidianamente porta avanti. Oggi si sta un po’ perdendo quel prezioso ruolo svolto dagli oratori come luoghi di aggregazione per i giovani e dove molte persone trascorrevano parte del loro tempo negli anni della crescita. Sono convinto - conclude il sindaco - che il campetto della chiesa San Giuseppe possa diventare un ulteriore strumento educativo atto a formare persone rispettose delle regole coniugando l’attività religiosa con lo sport e il gioco, attività da sempre ad alto valore umano e socializzante».

