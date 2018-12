In casa Dinamo Academy arriva la New Basket Tempio

Dopo anni di lavoro e impegno, nella stagione 2016-2017 la società ha potuto prendere parte al primo campionato Fip con una squadra Under14 maschile, confermata nella stagione 2017/2018 dove si è aggiunta una squadra iscritta al campionato minibasket Aquillotti, per arrivare alla stagione attuale 2018-2019 con una U16 e una U14 maschili e due gruppi minibasket che mettono insieme sessanta iscritti. Numerose, nel tempo, le manifestazioni organizzate dalla New Basket Tempio, dalle diverse edizioni del “Memorial Debora Fontana“ e del Torneo 3vs3 “Roberto Spada”, competizione che si svolge all’aperto e coinvolge giocatori provenienti da tutta la Gallura. Il benvenuto alla New Basket Tempio dalla Dinamo Academy, con l’auspicio di una proficua collaborazione sempre indirizzata alla crescita del movimento, in modo particolare al servizio dei giovani.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, nella piena realizzazione degli obiettivi fondanti del grande progetto Dinamo per la crescita e la valorizzazione dei govani di tutta l'isola.Una società giovane l’ASD New Basket Tempio, nata nel 2013 per volontà di un gruppo di amici appassionati di pallacanestro. Diffondere questo sport e diventare il punto di riferimento sul territorio per tutti gli appassionati la sua mission, senza dimenticare l’aspetto sociale e di integrazione delle diverse realtà.