Domani la Dinamo affronta Reggio Emilia

I giganti biancoblu domani affronteranno la prima delle due sfide casalinghe che li attende: a calcare il parquet di piazzale Segni per il lunch match della 1° di ritorno è Reggio Emilia. Quella di domani è una sfida dai tanti significati per coach Esposito con l’urgenza di inserire i nuovi acquisti McGee e Carter, che ieri hanno fatto il primo allenamento con il gruppo, e la volontà di testare la concentrazione della squadra che ha condotto il Banco alla striscia aperta di vittorie.. Al giro di boa del campionato i biancorossi sono dodicesimi in classifica con 5 vittorie e 10 sconfitte: tuttavia gli uomini di coach Cagnardi stanno vivendo un buon momento e hanno battuto recentemente Venezia. Ex della sfida di domani Achille Polonara, che in maglia Grissin Bon ha affrontato la Dinamo nella storia finale scudetto, e Stefano Gentile, a Reggio Emilia dal 2015 al 2017.coach Max Menetti -deus ex machina dell’ascesa della Reggiana negli ultimi anni- ha salutato la panchina biancorossa dopo otto anni lasciando posto al suo vice Devis Cagnardi diventato head coach. La Grissin Bon è ripartita dalla pattuglia italiana con i talentuosi e giovani Federico Mussini e Leo Candi, insieme all’esperienza di Raphael Gaspardo, Niccolò De Vico e il centro Riccardo Cervi. Allo zoccolo duro italiano è stato confermato in regia il play spagnolo Pedro Llompart mentre, salutato Amedeo Della Valle, sono state inserite guardie talentuose con molti punti nelle mani come Spencer Butterfield e Ricky Ledo. A chiudere il roster il centro Chinemelu Enolu, giocatore di peso e atletismo. Butterfield e Ledo hanno lasciato Reggio Emilia insieme all’ala ex Cantù Eric Griffin: alla corte di coach Cagnardi sono arrivati l’ala spagnola Pablo Aguilar, che aveva iniziato la stagione al Cedevita, l’ex Virtus Kelvin Rivers mentre da Brescia è approdata la guardia Bryon Allen. A chiudere il gruppo il veterano Benjamin Ortner, ex Venezia e Siena.Biglietteria. È ancora possibile acquistare il biglietto per assistere al match della 1°giornata di ritorno: la biglietteria dello Store oggi seguirà l’orario 10-13 e 16:30-20. Domani sarà aperta dalle 10 fino all’inizio del match. Vendita aperta anche dei tagliandi validi per assistere al Game 4 di Fiba Europe Cup in programma mercoledì, 23 gennaio, alle 20:30 al PalaSerradimigni contro Donar Groningen.Dinamo Store. Il Dinamo Store è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato, 10-13 e 16:30-20. Nei giorni delle partite casalinghe, l’apertura si prolunga fino all’orario di inizio della partita e per la mezz’ora successiva al termine.Baby parking. In funzione per tutte le gare di campionato e coppa il Baby Parking, servizio disponibile a partire da 45 minuti prima dell'inizio della partita. Costo di 6 euro: info e pagamento quota presso il Dinamo Store di via Nenni, di fronte al PalaSerradimigni (tel. 079 280068).Corner Food&Beverage. Durante le partite casalinghe nei settori A, B e C del PalaSerradimigni sono presenti i corner Food&Beverage con i banchetti ristoro: gli esclusivi Hot Dog Oscar Mayer, pizzette, spianatine farcite, bibite e birra e tanti snack. Il servizio è attivo a partire dall’apertura dei cancelli fino alla mezz’ora successiva alla fine della partita.Promo Fiba Europe Cup. In occasione della sfida continentale di mercoledì prossimo nei Dinamo Store è scattata la promozione per colorare di bianco e verde il Palazzetto: fino a mercoledì 23, giorno del match con Donar, sarà applicato uno sconto del 20% su tutta la linea dedicata alla Fiba Europe Cup. In tutti i Dinamo Store dell’isola i tifosi del Banco troveranno la linea biancoverde a un prezzo speciale: la promo sarà attiva su divise da gioco, sulla linea abbigliamento (felpe, polo, t-shirt), sciarpe, zaini, tazze e gadget vari. La promozione è dedicata a tutti i tifosi, abbonati e non, rendi unica la tua passione nei Dinamo Store di Sassari, in via Nenni 2/22, nel Dinamo Store dell’Aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero, nel corner a Cagliari in viale Bonaria 33 e nel rinnovato e-commerce www.dinamostore.it