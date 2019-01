Allerta Meteo in Gallura per neve, vento e mareggiate

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La protezione civile regionale ha appena emanato un avviso di allerta meteo dalle 20 di domani, mercoledì 23, fino alle 15 del 24 per neve, vento forte e mareggiate. Il ciclone Medicane sta già investendo il mediterraneo e presto porterà anche in Sardegna vento forte di burrasca fino a quaranta nodi con nevicate anche a bassa quota. In picchiata anche le temperature che nella notte si avvicineranno allo 0. Prevista anche pioggia dal pomeriggio di domani e per tutta la giornata di giovedì. Bisognerà attendere venerdì per vedere un miglioramento del tempo.