A gennaio e febbraio 2020 chiusura pista aeroporto di Olbia per i lavori di allungamento

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

ha voluto rassicurare tutti gli operatori turistici che erano in apprensione per le notizie ancora incerte sulla questione. “Stiamo assistendo ad una saturazione della struttura aeroportuale e osì abbiamo introdotto una limitazione al traffico per spalmarlo meglio nel corso dell’anno. Ma soprattutto abbiamo messo in campo una programmazione strutturale che vedrà l’allungamento della pista con i lavori che cominceranno quest’anno. La chiusura della pista avverrà tra gennaio e febbraio dell’anno prossimo 2020, abbiamo scelto il periodo che possa danneggiare il meno possibile tutti e con meno traffico. Il 2019 sarà l’anno della progettazione e abbiamo in mente anche la ristrutturazione dell’aerostazione che avverrà nel 2020 con il completamento dell’opera nel 2022”.