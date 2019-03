Grande successo per Tavolara Lab alla fiera della subacquea

OLBIA. Grande successo per l'AMP di Tavolara all' Eudi Show di Bologna, fiera internazionale dedicata al mondo della subacquea. Per l'edizione 2019 l'Area Marina ha presentato, in collaborazione con la Reef Check Italia Onlus, il progetto di scienza del cittadino TavolaraLab, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Durante le presentazioni con il pubblico, sul palco Ferraro venerdì 1 marzo e palco Maiorca sabato 2 marzo, è stato presentato dagli autori il Manuale di TavolaraLab, un opuscolo che descrive in modo dettagliato le attività di scienza del cittadino messe in campo durante il progetto, alle quali hanno partecipato studentesse e studenti di ogni ordine e grado e cittadine e cittadini volontari subacquei.







Il Manuale di TavolaraLab, vuole essere uno stimolo per tutte le AMP e i Parchi Nazionali del territorio nazionale, un punto di partenza per creare una comunità di cittadine e cittadini scienziati che condivida protocolli di monitoraggio e raccolta dati e che vada oltre i confini dell'Area Marina Protetta di Tavolara.

