L'Amp Tavolara a Marsiglia per la gesitone delle piccole Isole del Mediterraneo

che promuove la protezione degli spazi insulari attraverso azioni concrete sul campo e favorisce gli scambi di competenze e conoscenze fra i gestori e gli specialisti in ambito mediterraneo.ad un gruppo di esperti multidisciplinari del bacino del Mediterraneo, che affrontano e scambiano le loro idee e esperienze e mettono a disposizione le loro competenze maturate nel campo della gestione e conservazione delle isole del mediterraneo. Per le sue risoluzioni strategiche e tattiche, siano esse legate al miglioramento della conoscenza, alla governance e alla promozione dell'azioni sul campo, l'associazione fa affidamento sulla sua rete e sul suo consiglio consultivo composto da persone con risorse rappresentative di diversi settori scientifici e tecnici e dei paesi mediterranei. Augusto Navone, direttore dell’AMP di Tavolara Punta Coda Cavallo, durante la giornata del 18 marzo, è stato confermato come membro all’interno del consiglio di amministrazione del PIM, con il compito di guidare le strategie di intervento del consiglio consultivo e delineare le azioni concrete sul campo. Questa attestazione internazionale valorizza l’impegno portato avanti in questi anni dal Consorzio di Gestione dell’AMP di Tavolara, da sempre in prima linea, a livello locale e nazionale, nelle azioni di difesa e conservazione del patrimonio ambientale e nella promozione dello sviluppo sostenibile, attraverso attività congiunte di comunicazione, educazione ambientale e di scienza del cittadino con l’obiettivo di favorire la nascita di una comunità mediterranea solidale, consapevole e sensibile.di Monaco e l'Agenzia idrica RMC.