Ryanair lancia la nuova rotta Alghero-Girona a partire da ottobre 2019

Ryanair ha annunciato una nuova rotta da Alghero a Girona, con un servizio di tre volte a settimana a partire dal mese di ottobre, come parte della programmazione invernale 2019 di Ryanair da Alghero.I clienti e i visitatori italiani adesso potranno prenotare i propri viaggi fino a marzo 2020, usufruire di tariffe ancora più basse e dei miglioramenti del servizio clienti di Ryanair, tra cui: Per celebrare la nuova rotta da Alghero, Ryanair ha lanciato una vendita di biglietti con tariffe disponibili a partire da soli €19,99, per viaggi ad aprile e maggio, che dovranno essere prenotati entro la mezzanotte di venerdì (29 marzo), solo sul sito Ryanair.com.Chiara Ravara di Ryanair ha dichiarato:“Ryanair è lieta di annunciare una nuova rotta da Alghero a Girona, a partire dal mese di ottobre 2019, che opererà tre volte alla settimana, come parte del nostro programma invernale 2019. I clienti di Alghero potranno da ora prenotare voli a tariffe scontate per Girona fino a marzo 2020. Per festeggiare, rilasceremo posti a partire da soli € 19,99, per viaggi ad aprile e maggio, che dovranno essere prenotati entro la mezzanotte di venerdì (29 marzo). Dal momento che queste incredibili tariffe andranno ad esaurirsi rapidamente, invitiamo clienti a collegarsi a www.ryanair.com per non perdersi l’occasione.”