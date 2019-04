Lo Stato Sociale e Luna Melis in concerto a Santa Teresa Gallura per Pasqua

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Vincitori morali del festival con la canzone “Una vita in Vacanza”, Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi e Alberto Guidetti, tre dj di Radiocittà Fujiko di Bologna,con Enrico Roberto e Francesco Draicchio , conquistarono le platee italiane con il ritmo della canzone campione d'incassi e regina in tv grazie alla presenza dell'ottantatreenne ballerina britannica Paddy Jones in coppia con Nico Espinosa.Una bella tradizione quella di Santa Teresa Gallura che, per il terzo anno consecutivo, organizza lo spettacolo per la sera di Pasqua, invece che per il lunedì di pasquetta, come fanno tutti. Negli anni precedenti protagonisti indiscussi del Easter Pop Fest sono stati Salmo, ora star della musica mondiale, e Coez .Luna Melis frequenta il terzo anno del Liceo Linguistico, ma la sua grande passione è la musica, sul palco diventa una vera tigre: canta, rappa e suona il pianoforte. E' il nuovo fenomeno musicale dell'anno e migliaia di giovanissimi fans la seguono sia sui social,sul web sia in radio. La terza edizione del Easter pop Fest con ingresso gratuito è organizzato dal Comune di Santa Teresa Gallura e dalla R&G Music.