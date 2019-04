Lavori svincolo di accesso a Olbia, tratto della Ss125 temporaneamente chiuso

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

e dispone la chiusura temporanea (in entrambi i sensi) della strada nel tratto compreso tra l’intersezione con via Roma e l’intersezione con la S.S. 199, come illustrato in figura, dal 2 Maggio al 30 Giugno.A parte la viabilità indicata in rosso o in giallo, le altre strade e rampe saranno percorribili con gli stessi sensi di marcia attuali.Si precisa che:- Il traffico proveniente dalla S.S. 125 Olbia Sud verrà indirizzato su via Roma e smistato nelle varie direzioni tramite la rotatoria “Paule Longa” (presso cimitero vecchio);- Il traffico proveniente dalla strada Maggiore Pietro Bonacossa (“sopraelevata sud”) verrà indirizzato sulla S.S. 199 e smistato nelle varie direzioni tramite la rotatoria provvisoria realizzata da ANAS S.p.A. presso l’intersezione con via dei Maniscalchi;- I veicoli provenienti da Olbia centro e diretti all’aeroporto (e viceversa) dovranno preferibilmente utilizzare il nuovo svincolo per l’aeroporto realizzato lungo la S.S. 729 Sassari – Olbia;- I mezzi di massa superiore a 7,5 t provenienti dalla S.S. 125 Olbia Sud e diretti al porto dovranno, una volta arrivati alla rotatoria “Paule Longa” (presso cimitero vecchio), immettersi nella direzione Sassari fino alla rotatoria provvisoria realizzata da ANAS S.p.A.; da qui proseguiranno verso il porto utilizzando la viabilità esistente.Naturalmente sarà disposta la segnaletica di cantiere con l’indicazione delle modifiche alla viabilità.«L’ordinanza prevede la chiusura della strada fino al 30 giugno, ma sarà fatto tutto il possibile per velocizzare i lavori e ripristinare il normale traffico veicolare al più presto. – afferma il sindaco Settimo Nizzi – Ci scusiamo con i nostri concittadini, ed in generale con gli automobilisti, per gli eventuali disagi che subiranno nelle prossime settimane ma, una volta conclusi i lavori, tutti beneficeremo dei lavori di adeguamento di uno svincolo fondamentale per accedere alla nostra città».