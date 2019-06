Successo della Kan Judo Olbia ad Alghero, otto le medaglie d'oro

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

dei maggiori club della Sardegna affiliati alla Fijlkam (unica federazione olimpica) alla gara hanno partecipato circa 150 atleti, in rappresentanza di diversi club della Sardegna.. Il maestro Angelo Calvisi cintura nera 5° dan e il collaboratore tecnico Gavino Carta c.n 3°dan hanno preso parte all'evento con il judo team formato da una squadra di sedici baby judoka che si sono ben comportati in gara. Gli atleti olbiesi hanno difeso al meglio i colori sociali, e confermato ancora una volta il valore in queste manifestazioni determinanti per la loro crescita sportiva preagonistica, ludica e sociale.Soddisfatti in casa Kan judo per questo ennesimo appuntamento del 2019 che continua bene e porta a casa un bottino di tutto rispetto: otto medaglie d'oro, tre d'argento e cinque di bronzo. Medaglia d'oro per Noemi Rosa, Diana Palitta, Nicolas Palitta, Riccardo Nappo, Francesco Spano, Veronica Derosas, Jacopo Merone e Amir Romdhani.Med. Argento AZARA LORENZO-CAMBEDDA GIOVANNI-PATRICIO FRANCESCO-Med. Bronzo CAREDDU RICCARDO -DEMURU SAMUELE -SATTA ROBERTA -LANGIU DIEGO -CANU DENNIS-Tutti bravi in tutti gli incontri disputati con tanta tecnica e decisione e applauditissimi dal numeroso pubblico presente.Il prossimo week end il “Judo team Angelo Calvisi - kan judo Olbia, sarà impegnato a La Maddalena con tutte le classi agonistice e preagonistiche per il doppio impegno di sabato con il Torneo judo garibaldino e domenica con il Trofeo città di La Maddalena .